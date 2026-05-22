ООН невозможно заменить, несмотря на кризис мультилатерализма - Исмаил Серагельдин

БАКУ /Trend/ - Мир все больше отдаляется от принципов мультилатерализма, ООН остается единственной структурой, обладающей глобальной легитимностью и обеспечивающей равное участие всех стран.

Как сообщает Trend, об этом заявил сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин на мероприятии, посвящённом презентации Декларации XIV Глобального Бакинского форума и 12-го выпуска Журнала GPA.

По его словам, сегодня международному сообществу как никогда необходимы открытость и диалог.

«Есть те, кто говорит, что ООН становится неактуальной из-за сделок между крупными державами. Но фундаментально ООН невозможно заменить. Это единственная институция, где все страны мира (большие и малые) могут встречаться на равных», - отметил И. Серагельдин.

Он подчеркнул приверженность Международного центра Низами Гянджеви принципам мультилатерализма, солидарности и открытого диалога, а также выразил надежду на участие мировых лидеров в предстоящем Глобальном форуме диалога 14 сентября.

И. Серагельдин также заявил, что настало время, чтобы впервые женщину избрали главой ООН.

«Восемьдесят лет - достаточный срок. Нам необходим гендерный баланс в мире», - сказал он.

Говоря о текущих глобальных изменениях, И.Серагельдин отметил, что мир переживает не просто переход к новому порядку, а «настоящий разрыв», указав в том числе на сокращение участия США в международных организациях. По его словам, в этих условиях особенно важно восстановление международной солидарности.