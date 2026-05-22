Достигнута договоренность в связи с проектом коридора «зеленой» энергии Азербайджан–Грузия–Турция–Болгария

БАКУ /Trend/ - Достигнута договоренность о подготовке «Дорожной карты» по ускорению реализации проекта коридора «зеленой» энергии Азербайджан–Грузия–Турция–Болгария.

Как сообщает Trend, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в соцсети «X».

«Мы провели в Стамбуле 3-е заседание министров по коридору "зеленой" энергии Азербайджан–Грузия–Турция–Болгария. Мы договорились о подготовке "Дорожной карты", охватывающей меры, которые ускорят реализацию проекта. Этот проект внесет важный вклад в развитие энергетического партнерства между нашими странами на новом этапе, основанном на связях в "зеленой" энергетике», — говорится в публикации.