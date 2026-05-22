Опыт Шёлкового пути может быть применён при создании сервисных городов в Центральной Азии - британский архитектор

БАКУ/Trend/ - Древние города Шёлкового пути могут дать множество подсказок для создания сервисного города XXI века в регионе Центральной Азии.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал британский архитектор Гарри Доббс, основатель Harry Dobbs Design Ltd и член Совета по развитию Alatau City в ходе сессии на тему "Новые столицы и новые города Центральной Азии. Градостроительство и жилищное строительство с учетом водопотребления для повышения климатической устойчивости" в рамках WUF13.



"Причём не только на уровне городской структуры, но и на уровне городской культуры: от древней культуры караван-сараев до культуры современного делового района. Есть аспекты человеческой динамики и взаимоотношений, которые на самом деле не так уж сильно изменились, и они дают нам подсказки, как создать что-то одновременно культурно связанное и современное",- сказал он.

Доббс отметил, что технологии могут стать частью этой динамики.

"Хотя сегодня у нас, как уже говорилось, совершенно другие масштабы и темпы урбанизации, создающие экологические, социальные и технические вызовы, у нас также появились инструменты, позволяющие решать эти проблемы совершенно новыми способами. И здесь могут помочь "умные" технологии. Они дают возможность понимать, контролировать и управлять эффективностью и воздействием городов так, как раньше было невозможно. Поэтому, если объединить древнюю логистику сервисного города с возможностями "умного" города, мы получаем не просто типичную для smart city цифровую инфраструктуру сверху вниз, а умный сервисный город, основанный на открытой экосистеме данных, где жители находятся в центре предоставления услуг и развития города",- сказал он.

Добс отметил, что это стимулирует поиск решений, поддерживает местную экономику и сферу услуг.

"И, по сути, это создаёт город, который является не только физической инфраструктурой, но также социальной и информационной инфраструктурой — системой мышления, ставящей жителей в центр разработки городских сервисов и решений. Интегрированная цифровая, социальная и физическая инфраструктура делает техническое и устойчивое развитие не просто инженерной задачей, а культурно значимым и ориентированным на людей процессом",- сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.