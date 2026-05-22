Опыт Шёлкового пути может быть применён при создании сервисных городов в Центральной Азии - британский архитектор

БАКУ/Trend/ - Древние города Шёлкового пути могут дать множество подсказок для создания сервисного города XXI века в регионе Центральной Азии.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал британский архитектор Гарри
Доббс, основатель Harry Dobbs Design Ltd и член Совета по развитию
Alatau City в ходе сессии на тему "Новые столицы и новые города
Центральной Азии. Градостроительство и жилищное строительство с
учетом водопотребления для повышения климатической устойчивости" в
рамках WUF13.
"Причём не только на уровне городской структуры, но и на уровне городской культуры: от древней культуры караван-сараев до культуры современного делового района. Есть аспекты человеческой динамики и взаимоотношений, которые на самом деле не так уж сильно изменились, и они дают нам подсказки, как создать что-то одновременно культурно связанное и современное",- сказал он.
Доббс отметил, что технологии могут стать частью этой динамики.
"Хотя сегодня у нас, как уже говорилось, совершенно другие масштабы и темпы урбанизации, создающие экологические, социальные и технические вызовы, у нас также появились инструменты, позволяющие решать эти проблемы совершенно новыми способами. И здесь могут помочь "умные" технологии. Они дают возможность понимать, контролировать и управлять эффективностью и воздействием городов так, как раньше было невозможно. Поэтому, если объединить древнюю логистику сервисного города с возможностями "умного" города, мы получаем не просто типичную для smart city цифровую инфраструктуру сверху вниз, а умный сервисный город, основанный на открытой экосистеме данных, где жители находятся в центре предоставления услуг и развития города",- сказал он.
Добс отметил, что это стимулирует поиск решений, поддерживает местную экономику и сферу услуг.
"И, по сути, это создаёт город, который является не только физической инфраструктурой, но также социальной и информационной инфраструктурой — системой мышления, ставящей жителей в центр разработки городских сервисов и решений. Интегрированная цифровая, социальная и физическая инфраструктура делает техническое и устойчивое развитие не просто инженерной задачей, а культурно значимым и ориентированным на людей процессом",- сказал он.
Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.
В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.
Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.
Третий день WUF13 также запомнился обширной программой
мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как
глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных
городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и
городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и
устойчивый транспорт.
Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.
Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.
В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.
Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.
Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).
Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.