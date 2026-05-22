В рамках WUF13 проходит дискуссия на тему цифровой трансформации исторических городов

БАКУ /Trend/ – В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов WUF13 проходит панельная дискуссия на тему «Цифровая трансформация исторических городов: умное наследие, управление на основе данных и инклюзивное городское будущее».

Как сообщает Trend, в ходе сессии участники обсуждают роль цифровых технологий в управлении историческими городами, сохранении культурного наследия и повышении эффективности городского управления.

На панельной дискуссии рассматриваются вопросы внедрения систем «умного наследия», оптимизации туристических потоков, управления транспортной мобильностью, цифровизации городских сервисов и принятия решений на основе данных. Особое внимание уделяется практическому опыту управления историческими территориями на примере Ичеришехер, Шуши и Шеки.

В рамках мероприятия выступают председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд, председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде, а также представители международных архитектурных и экспертных организаций.

Ожидается, что по итогам дискуссии будут выдвинуты предложения и рекомендации, направленные на развитие устойчивых и инклюзивных исторических городов с применением современных цифровых решений и технологий управления культурным наследием.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.

