Африка получает менее 3% мирового финансирования жилищного сектора — замгенсека ООН

БАКУ/Trend/ - Для решения проблемы нехватки жилья в Африке необходимо адаптировать финансирование к стратегиям развития, сочетать технические возможности с потенциалом партнеров по реализации, а новые технологии и навыки направлять на создание достойных рабочих мест.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН Амина Дж. Мохаммед в ходе дискуссии «Африканский компакт по доступному жилью — сессия для инвесторов», состоявшейся в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, особое значение имеет развитие устойчивых городских решений, а также создание эффективных платформ реализации, способных воплощать в жизнь масштабные и инвестиционно привлекательные проектные портфели.

«Стоящие перед нами вызовы требуют системного подхода именно на этом уровне. Жилищное обеспечение является одним из главных столпов устойчивого развития: обеспечение адекватного и доступного жилья для каждого человека означает формирование среды, в которой могут быть реализованы все остальные цели развития.

Адекватное и доступное жилье создает множество положительных эффектов. В первую очередь, оно укрепляет социальную стабильность, так как безопасное жилье является крупнейшим и самым ценным активом для семей с низким доходом. Это вносит прямой вклад в здоровье, поддерживает гендерное равенство, поскольку юридически защищенное жилье укрепляет социальное и правовое положение женщин. В то же время оно играет важную роль с точки зрения климата и устойчивости; поскольку жилищный фонд в Африке находится еще на стадии формирования, решения, принятые сегодня, определят ситуацию на десятилетия вперед. Кроме того, жилищный сектор вносит весомый вклад в создание достойных рабочих мест. В конечном итоге этот подход поддерживает формирование устойчивых городов, где никто не остается в стороне.

Несмотря на все это, Африка получает менее 3% мирового финансирования жилищного сектора, хотя здесь проживает около 20% городского населения мира. Это свидетельствует о серьезном дисбалансе», — отметила Амина Дж. Мохаммед.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

Программа форума посвящена таким темам, как жилищная политика, восстановление городов после кризисов, механизмы финансирования, урбанизация, участие молодежи в развитии городов, устойчивый туризм и роль гражданского общества.

В рамках пятого дня проходят диалоги, круглые столы и специальные сессии на следующие темы: «Жилье в центре восстановления и реконструкции после кризисов», «Новое соглашение по жилищному финансированию», «Академия», «Дети и молодежь», «Инклюзивная городская жизнестойкость, «Голубая» экономика и устойчивый туризм в малых островных развивающихся государствах», «Африканский компакт по доступному жилью — специальная сессия для инвесторов», «Профессионалы», «Гражданское общество» и заключительная сессия.

На сессиях обсуждаются вопросы расширения доступа к жилью, восстановления городов после кризисов и конфликтов, применения инструментов устойчивого финансирования, вовлечения молодежи в процессы принятия решений, а также повышения жизнестойкости городов в условиях изменения климата.

Четвертый день WUF13 запомнился обширной программой мероприятий, посвященных урбанизации, изменению климата, инклюзивному городскому развитию, жилищной политике и устойчивому управлению. В этот день состоялись сессии на темы: «Трансформация неформальных поселений и трущоб», «Связь климата и жилья», «Голоса городов: Форум городов SPECA», «Жилищный опыт Азербайджана», «Города как игровая площадка», «Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация», «Чистый воздух», «Лица с инвалидностью», «Парламентарии», «Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики» и «Развитие городского климатического наследия».

Одним из важных событий 4-го дня в рамках Форума городов SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) стало официальное присоединение города Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума климатически жизнестойких умных городов SPECA». Этот шаг был оценен как значимое событие для расширения сотрудничества в области климатически устойчивого и инновационного городского развития в регионе SPECA.

Третий день форума запомнился дискуссиями о глобальном жилищном кризисе, формировании безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственном интеллекте и городском управлении, «зеленой» урбанизации, социальном равенстве и устойчивом транспорте. В этот день был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.

В первые два дня форума состоялись министерская встреча, посвященная «Новой программе развития городов», Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии, а также дискуссии высокого уровня по вопросам городского благополучия и глобального жилищного кризиса. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона города Мехико, что было расценено как важный шаг для расширения сотрудничества с Латиноамериканским регионом и подготовки к следующим форумам.

WUF13, на который зарегистрировалось более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, посвященный теме «Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и общины», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.