Знания коренных народов важны для решения современных проблем - Раван Гасанов

БАКУ/ Trend/ - Знания и опыт коренных народов - это не наследие прошлого, а важный ресурс для решения проблем настоящего и будущего.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов за круглым столом на тему «Права коренных народов», проведенном в Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что подобные диалоговые платформы имеют большое значение не только для обмена мнениями, но и для решения реальных проблем и развития сотрудничества.

"Наша цель - не просто слушать, но и развивать сотрудничество и поддерживать друг друга", - подчеркнул он.

Раван Гасанов отметил, что города будущего должны быть более современными, эффективными и уважительными ко всем культурам.

По его словам, подходы коренных народов являются важным примером с точки зрения устойчивого развития:

«Отношение коренных народов к земле основано не на владении, а на принципе ее защиты и совместного использования. Особенно в период усиления климатических изменений и экологических проблем этот образ мышления имеет большое значение. Они уважительно относятся к природным ресурсам и принимают решения, учитывая интересы общины. А это и есть та модель развития, в которой сегодня нуждается мир».

Исполнительный директор отметил, что, хотя в Азербайджане термин «коренные народы» не используется, страна обладает богатым этническим, религиозным и культурным разнообразием, сформировавшимся на протяжении веков.

"В Азербайджане представители более 30 народов живут вместе, сохраняя свои языки, культуры и верования. Мультикультурализм, взаимопонимание и мирное сосуществование — это не только образ жизни, но и государственная политика", - заявил он.

По словам Равана Гасанова, между политикой мультикультурализма и интеграцией местных общин в общество существует важное сходство.

"Оба подхода основаны на принципах признания, участия и взаимного обучения на основе разнообразных знаний. Мы придаем большое значение этой политике", - подчеркнул он.

Он добавил, что в процессе восстановления, ведущегося в освобожденном от оккупации Карабахском регионе, Азербайджан стремится объединить принципы современности, инноваций и разнообразия.

"Города для нас - это не просто камень, здания или инфраструктура. Мы сохраняем культурное наследие, религиозные культовые сооружения, исторические памятники и наследие всех народов, проживающих в Азербайджане. Такой подход показывает, что государство придает равное значение всему наследию, и служит укреплению социальной солидарности в обществе", - отметил он.

В заключение Раван Гасанов заявил, что опыт коренных народов напоминает: развитие - это не только движение вперед, но и сохранение связи с корнями, историей и культурой.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.