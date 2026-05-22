Король Бахрейна направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени народа и правительства Королевства Бахрейн, от себя лично рад выразить Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Вашей дружественной страны.
Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – дальнейшего прогресса и процветания.
Рад выразить Вашему превосходительству мое высочайшее почтение".