Карабах и Восточный Зангезур становятся "зеленым" энергетическим центром - Спецпредставитель

БАКУ /Trend/ - Реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре проекты позволяют региону стать одним из основных "зеленых энергетических" центров Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев на мероприятии на тему "От урбицида к возрождению: устойчивое восстановление, расселение и развитие в Агдаме, Физули, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане", проведенном в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев объявил освобожденные от оккупации территории "зоной "зеленой" энергии", и в регионе уделяется особое внимание развитию альтернативных источников энергии.

"Мы отдаем приоритет двум основным направлениям – солнечной и гидроэнергетике. В Зангиланском районе уже действуют четыре гидроэлектростанции, их общая мощность составляет около 45 мегаватт. Иностранные инвесторы также проявляют большой интерес к проектам "зеленой энергии".

Иностранными компаниями инвестируется строительство солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт в Карабахе. Кроме того, другими компаниями реализуются проекты общей мощностью 100 мегаватт", – подчеркнул специальный представитель.

По его словам, производимая в регионе энергия не только покроет местные потребности, но и создаст экспортные возможности.

"Формируемая в настоящее время энергетическая инфраструктура способна обеспечить энергоснабжение всего Карабаха, а также создает возможности для вывода дополнительно производимой энергии на внешние рынки", – добавил В.Гаджиев.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.