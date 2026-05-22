Сахиба Гафарова выступила на заседании Совета СНГ (ФОТО)

Политика Материалы 22 мая 2026 00:02 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В городе Санкт-Петербург Российской Федерации проведено заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ). Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в мероприятии, сообщает Trend со ссылкой на парламент Азербайджана.

Выступая на заседании, спикер Сахиба Гафарова высказала свое мнение по обсуждаемым вопросам. Говоря о третьем пункте повестки заседания Совета, она отметила, что одним из основных направлений деятельности Ассамблеи является осуществление мониторинговой деятельности, связанной с выборами и референдумами, проводимыми в государствах — участниках СНГ. Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что выборы являются одним из важнейших событий в жизни каждой страны, определяющим ее дальнейшее развитие. Объективная наблюдательная миссия на любых выборах играет очень важную роль в оценке степени прозрачности и демократичности выборов. Сахиба Гафарова подчеркнула, что участие наблюдательных миссий Ассамблеи в выборах, проводимых в наших странах, является не только процессом мониторинга, но и проявлением солидарности и взаимной поддержки.

Она также довела до сведения участников заседания мнение международных наблюдателей Межпарламентской Ассамблеи относительно результатов мониторинга внеочередных выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, а также референдума по принятию новой Конституции Республики Казахстан. Было отмечено, что депутаты Милли Меджлиса активно участвовали в обеих наблюдательных миссиях.

Сахиба Гафарова с удовлетворением отметила, что координатором группы наблюдателей Межпарламентской Ассамблеи СНГ на мониторинге референдума, проведенного в братском Казахстане, выступил заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

На заседании были обсуждены ряд организационных и включенных в повестку вопросов, по итогам чего приняты соответствующие решения.

