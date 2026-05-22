Предстоящее десятилетие должно характеризоваться обеспечением устойчивого будущего для городов — Анар Гулиев

БАКУ /Trend/ - Предстоящее десятилетие должно характеризоваться обеспечением устойчивого будущего для городов.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев во время выступления на официальной церемонии закрытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, в рамках обсуждения вопросов глобального градостроительства широкую поддержку в качестве модели практического восстановления получил «Пакет умных и устойчивых населенных пунктов для безопасного возвращения» (4SR).

«Предстоящее десятилетие должно быть посвящено достижению результатов, обеспечению подотчетности и созданию реальных перемен в жизни людей. Устойчивое городское будущее требует солидарности, сотрудничества и общей ответственности. Послание, прозвучавшее из Баку, ясно: эпоха одних лишь амбиций уже завершилась. Следующее десятилетие должно характеризоваться обеспечением адекватного жилья, устойчивых общин и долгосрочного городского будущего для каждого. Масштаб и разнообразие программы WUF13 еще раз продемонстрировали растущую глобальную значимость вопросов градостроительства. В рамках форума было проведено более 400 мероприятий, включая диалоги, специальные сессии, круглые столы, ассамблеи и мероприятия, организованные партнерами. В основных сессиях приняли участие 400 докладчиков из 125 стран», - сказал А. Гулиев.

Он отметил, что главная сила Всемирного форума городов — в его инклюзивности.

«WUF объединяет различные группы общества в качестве равноправных партнеров в формировании будущего городов и общин. В этом отношении нас радует, что WUF13 стал форумом, сформированным преимущественно по инициативе заинтересованных сторон. Для отражения широты участия действовали шесть консультативных советов, которые внесли свой вклад в подготовку "Бакинского плана действий" — одного из основных результатов WUF13.

Впервые в истории форума в рамках WUF13 был проведен Форум НПО. Эта платформа, собравшая около 800 участников из более чем 100 стран, выдвинула на первый план важную роль гражданского общества, местных общин и общественных организаций в формировании инклюзивного, устойчивого и ориентированного на человека будущего городов. Форум НПО принял Бакинскую декларацию по городской устойчивости и глобальному сотрудничеству. В декларации вновь подчеркнута важность солидарности, партнерства, международной координации и более инклюзивного городского развития в решении современных городских проблем, включая глобальный жилищный кризис.

Одним из важнейших новшеств, примененных на WUF13, стало создание Центра бизнеса и инноваций. Эта платформа объединила для диалога и сотрудничества стартапы, представителей частного сектора, инвесторов, инноваторов, правительства и партнеров по развитию. Тот факт, что частный сектор составил 13 процентов от общего числа участников, свидетельствует о возрастающей роли бизнеса в продвижении устойчивого городского развития.

Одной из ключевых особенностей WUF13 стала выставка "Urban Expo", охватившая более 34 тысяч квадратных метров территории. Общая выставочная площадь, превысившая 10 тысяч квадратных метров, продемонстрировала рост глобального интереса к Всемирному форуму городов. На выставке 260 организаций из 81 страны были представлены 121 стендом и павильоном. Среди участников были правительства, академические структуры, организации гражданского общества, общественные институты и представители частного сектора», — отметил А. Гулиев.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

В предыдущие дни WUF13 широко обсуждались вопросы глобального жилищного кризиса, построения безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к изменению климата, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Четвертый день WUF13 запомнился обширной программой мероприятий, посвященных урбанизации, изменению климата, инклюзивному городскому развитию, жилищной политике и устойчивому управлению. В этот день состоялись сессии на темы: «Трансформация неформальных поселений и трущоб», «Связь климата и жилья», «Голоса городов: Форум городов SPECA», «Жилищный опыт Азербайджана», «Города как игровая площадка», «Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация», «Чистый воздух», «Лица с инвалидностью», «Парламентарии», «Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики» и «Развитие городского климатического наследия».

Одним из важных событий 4-го дня в рамках Форума городов SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) стало официальное присоединение города Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума климатически жизнестойких умных городов SPECA». Этот шаг был оценен как значимое событие для расширения сотрудничества в области климатически устойчивого и инновационного городского развития в регионе SPECA.

Третий день форума запомнился дискуссиями о глобальном жилищном кризисе, формировании безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственном интеллекте и городском управлении, «зеленой» урбанизации, социальном равенстве и устойчивом транспорте. В этот день был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.

В первые два дня форума состоялись министерская встреча, посвященная «Новой программе развития городов», Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии, а также дискуссии высокого уровня по вопросам городского благополучия и глобального жилищного кризиса. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона города Мехико, что было расценено как важный шаг для расширения сотрудничества с Латиноамериканским регионом и подготовки к следующим форумам.

Форум, посвященный теме «Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и общины», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.