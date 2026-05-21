Король Карл III направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Король Великобритании и Северной Ирландии Карл III направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Господин Президент.

Моя супруга и я передаем Вашему превосходительству и гражданам Азербайджанской Республики самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости.

Этот знаменательный день – прекрасная возможность задуматься о крепкой дружбе между двумя народами. Я высоко ценю прочность двусторонних связей и подтверждаю приверженность дальнейшему расширению сотрудничества в предстоящие годы.

В то время как мы сталкиваемся с общими вызовами современности, в частности с вопросами, связанными с изменением климата и защитой окружающей среды, выражаю надежду на то, что наши страны продолжат совместную деятельность во имя эффективных и долгосрочных решений.

Моя супруга и я шлем Вам и всем азербайджанцам самые искренние приветствия с пожеланиями мира, процветания, благополучия в предстоящий период".