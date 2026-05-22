Шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент.
Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу – благополучия и прогресса.
Прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".