Шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу – благополучия и прогресса.

Прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".