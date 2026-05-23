Иранский банк Кешаварзи значительно нарастил объем кредитования сельского хозяйства

БАКУ/Trend/ - В первый месяц текущего иранского года (21 марта – 20 апреля 2026 года) кредитование сельского хозяйства и пищевой промышленности со стороны иранского банка Кешаварзи увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 20 апреля 2025 года), или на 11 трлн риалов (около 8,3 млн долларов).

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации банка.

Согласно информации, в первый месяц объем кредита, выданного банком Кешаварзи сельскому хозяйству и пищевой промышленности, составил 46 триллионов риалов (примерно 34,8 миллиона долларов). В аналогичном месяце прошлого года банк выдал сельскому хозяйству и пищевой промышленности кредит на сумму 35 триллионов риалов (примерно 26,4 миллиона долларов).

В первом месяце беспроцентный кредит банка Кешаварзи составил 5 триллионов риалов (примерно 3,78 миллиона долларов). Выданный банком беспроцентный кредит по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличился на 9,5%, иными словами, на 500 миллиардов риалов (примерно 378 тысяч долларов). А объем кредита по другим сферам, составил 16 триллионов риалов (примерно 12 миллионов долларов).

В общей сложности в первом месяце банк Кешаварзи выдал кредит на сумму 67 триллионов риалов (примерно 50,6 миллиона долларов). Выданный банком кредит по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличился на 43%, иными словами, на 20 триллионов риалов (примерно 15,1 миллиона долларов).

Отметим, что иранский банк Кешаварзи содействует оказанию всех видов услуг в направлении увеличения производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции и обеспечения продовольственной безопасности.