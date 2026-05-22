"Бакинский призыв к действиям" направлен на усиление климатической устойчивости систем жилищного обеспечения

БАКУ /Trend/ — "Бакинский призыв к действиям" (Baku Call to Action), ставший итоговым документом 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, направлен на адаптацию жилищных систем к климатическим изменениям и защите уязвимых сообществ, сообщает в пятницу Trend.

"Климатические воздействия усиливают угрозы жилищной безопасности и приводят к перемещению населения, что несоразмерно сильно затрагивает сообщества, уже находящиеся в условиях социальной, экономической и экологической нестабильности на уровне районов, городов и регионов. Повторяющиеся наводнения, засухи, утрата биоразнообразия, загрязнение окружающей среды, экстремальная жара и ухудшение качества воздуха оказывают разрушительное воздействие на общественное здоровье, экосистемы, средства к существованию, пригодность для жизни и общее качество жизни. Мы призываем к созданию жилищных систем, которые укрепляют устойчивость к изменению климата, сохраняют биоразнообразие и смягчают вредные воздействия с помощью природоориентированных, возглавляемых сообществами и локально обоснованных решений, приверженных климатической справедливости и поддерживаемых экологически сознательной урбанизацией и планированием. Мы призываем к укреплению локальных, коренных и традиционных практик, основанных на инициативе людей, наряду с мерами национальных и местных правительств, направленными на создание устойчивой инфраструктуры, возобновляемых источников энергии, базовых услуг, обеспечение готовности к стихийным бедствиям и их предотвращение, сохранение средств к существованию и социальных связей", — говорится в документе.

Кроме того, в тексте "Бакинского призыва к действиям" подчеркивается необходимость интеграции экологических подходов в процессы долгосрочного развития.

"Мы призываем к интегрированным подходам в жилищной сфере, которые объединяют гуманитарное реагирование, восстановление и долгосрочное развитие, продвигая климатоустойчивое и ориентированное на людей городское восстановление в условиях нестабильности, а также облегчая доступ к финансированию развития и климатическому финансированию", — говорится в документе.

Отметим, что 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) прошла в Баку с 17 по 22 мая.

Форум, созванный UN-Habitat и соорганизованный правительством Азербайджана, проходил под темой «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения».

В рамках форума было проведено 579 сессий, а в рамках Urban Expo приняли участие 260 экспонентов, инноваторов и поставщиков решений. WUF13 собрал 11 глав государств, 9 высокопоставленных гостей, 88 министров и 76 заместителей министров, а также 130 мэров, наряду с представителями международных организаций, финансовых институтов, академического сообщества, гражданского общества и общественных инициатив.

Одним из ключевых итогов форума стала презентация «Бакинского призыва к действиям» — документа, подготовленного с участием заинтересованных сторон, включая организации гражданского общества, местные органы власти, практиков, исследователей и представителей сообществ. Документ, сформированный вокруг острой глобальной проблемы жилищного кризиса, призывает к обновлению политических обязательств в сфере обеспечения доступного жилья на основе человекоцентричного, инклюзивного и климатически устойчивого подхода, а также к укреплению многоуровневого управления, инвестиций и участия сообществ в решении жилищных вопросов.