Многосторонняя система нуждается в адаптации к современным реалиям - Ребека Гринспан

БАКУ /Trend/ - Мир находится на переломном этапе, и многосторонняя система нуждается в адаптации к современным реалиям.

Как сообщает Trend, об этом заявила Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UN Trade and Development, UNCTAD) Ребека Гринспан на мероприятии, посвящeнном презентации Декларации XIV Глобального Бакинского форума и 12-го выпуска Журнала GPA.

По ее словам, конфликты в мире растут, доверие снижается, а времени на восстановление доверия к многосторонней системе остаётся все меньше.

«Но для этого мы должны защищать принципы Устава ООН. Мы также должны обеспечить, чтобы ООН изменилась и соответствовала задачам 2026 года, поскольку она была создана в 1945 году», - заявила Гринспан.

Она отметила, что в момент создания ООН в 1945 году ее Устав подписала 51 страна, тогда как сегодня в организации участвуют 193 государства.

«Это означает, что 142 страны не присутствовали в 1945 году. Многие из них тогда даже не были независимыми государствами. Поэтому существует запрос на более широкое представительство и голоса стран, которые не были представлены в 1945 году», - сказала она.

Гринспан также подчеркнула, что изменения необходимы в связи с тем, что в современном мире многие возможности и ресурсы больше не сосредоточены исключительно в рамках ООН, как это было ранее.

Она отметила важность роли региональных организаций и новых акторов, включая такие структуры, как Международный центр Низами Гянджеви, которые способствуют диалогу и выработке решений.

«ООН должна учиться не концентрировать всё внутри себя, а поддерживать тех, кто также предлагает решения для мира», - заявила она.

По ее словам, ООН должна развивать партнёрство с различными акторами и уровнями, такими как локальные, национальные и региональные.

Гринспан подчеркнула, что без многосторонности в условиях многополярного мира возрастет риск фрагментации, конфликтов и снижения уровня процветания.

«Многополярность без многосторонности приведёт к фрагментации», - отметила она.

Она также заявила, что современный мир находится на перепутье, где существуют как негативные, так и позитивные тенденции, и многое зависит от выбора и решений международного сообщества.