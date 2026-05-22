На WUF13 обсуждена роль гуманитарного разминирования в восстановлении городов

БАКУ /Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) — одного из наиболее авторитетных мероприятий Организации Объединенных Наций, которое принимает Азербайджан, — Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) было проведено мероприятие на тему "Восстановление городов в постконфликтный период: важнейшая роль гуманитарного разминирования".

Как сообщает Trend, мероприятие, организованное в Азербайджанском павильоне, собрало представителей государственных учреждений и международных организаций для доведения до внимания международного сообщества минной проблемы, с которой сталкивается наша страна, подчеркивания влияния минной угрозы на процесс восстановления и реконструкции, а также обсуждения глобального сотрудничества в области разминирования и практик восстановления.

Выступая с вступительной речью на мероприятии, председатель Правления ANAMA Вугар Сулейманов отметил, что разминирование — это не только гуманитарная деятельность, спасающая жизни людей, но и фундаментальная основа восстановления и реконструкции. Эта деятельность создает необходимые условия для восстановления жилых домов, реконструкции инфраструктуры, возрождения сельского хозяйства, развития транспортных сетей и оживления экономической активности. В рамках Программы «Великое возвращение» деятельность по разминированию полностью интегрирована в процессы градостроительства, восстановления и развития.

Он подчеркнул, что минная угроза замедляет процесс восстановления, ограничивает возможности развития и ставит под угрозу безопасность населения не только в Азербайджане, но и в ряде других стран мира. Именно поэтому сегодняшняя платформа имеет особое значение. Устранение минной проблемы не ограничивается лишь национальными усилиями, оно требует устойчивой международной поддержки, партнерства, инновационных подходов и обмена передовым опытом.

В панельных дискуссиях под модераторством заместителя председателя Общественного совета при ANAMA Эмиля Гасанова приняли участие заместитель председателя Правления ANAMA Самир Поладов, глава представительства Европейского Союза в нашей стране, посол Марияна Куюнджич, профессор Университета ADA, бывший чрезвычайный и полномочный посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини, начальник отдела управления проектами Государственного комитета по градостроительству и архитектуре АР Рамиль Джахангиров.

В рамках панельных дискуссий были обсуждены такие темы, как деятельность по разминированию, составляющая основу восстановления городов, и азербайджанский опыт; международное сотрудничество в поддержку восстановления и реконструкции в постконфликтный период; градостроительство и реконструкция на очищенных от мин территориях.

Побочное мероприятие подчеркнуло стратегическое значение гуманитарного разминирования для безопасного и инклюзивного восстановления городов в постконфликтный период.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.