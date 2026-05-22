ООН продолжит усиливать координацию в сфере устойчивого городского развития - заместитель генсека

БАКУ/ Trend/ - Вся семья ООН продолжит свою деятельность по усилению более скоординированного и единого подхода к обеспечению адекватного жилья и устойчивого городского развития.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед на официальной пресс-конференции по итогам 13-й сессии Всемирного урбанистического форума (WUF13) в Баку.

Она отметила, что Цели устойчивого развития (ЦУР) могут быть реализованы на глобальном уровне только в том случае, если они будут исполняться в наших странах и общинах:

"Именно поэтому дискуссии, проведенные в рамках этого форума, и сформированные обязательства имеют жизненно важное значение для реализации ЦУР. Они закладывают основы трансформации, в которой мы нуждаемся во всем обществе, и определяют работу, которую мы должны продолжать после форума.

Это означает, что мы должны еще больше укрепить сотрудничество со всеми членами общества, особенно с местными и региональными органами власти, которые будут руководить этими трансформациями. Этот процесс должен основываться на реальном жизненном опыте людей, а вопрос жилья должен быть принят как одно из главных условий устойчивого развития".

Она подчеркнула, что города должны работать на благо каждого - особенно детей, женщин, молодежи, людей с инвалидностью, пожилых людей, мигрантов, вынужденных переселенцев и людей, проживающих в неформальных поселениях:

"Адаптационные меры, осуществляемые на местном уровне, должны стать одним из главных приоритетов.

После принятия «Новой программы развития городов» был достигнут значительный прогресс, но предстоит сделать еще многое. Энергия, партнерства и решения, продемонстрированные в рамках этого форума, дают нам основание смотреть в будущее с надеждой.

Призыв к действию из Баку ясен: устойчивая урбанизация — один из самых мощных инструментов для восстановления доверия, ускорения достижения ЦУР и обновления многосторонности.

Мы покидаем Баку с обновленной решимостью работать вместе над созданием инклюзивных, устойчивых, долговечных общин и городов, в основе которых лежит человеческое достоинство. Пришло время обеспечить мир жильем и дать каждому человеку достойную жизнь".

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.