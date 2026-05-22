Шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Вице-президент, заместитель премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

С удовольствием передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджана.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу - прогресса и благополучия.

Прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".