Шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Вице-президент, заместитель премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент.
С удовольствием передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджана.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу - прогресса и благополучия.
Прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".