Обнародована стоимость экспорта фруктов из провинции на северо-западе Ирана

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) из провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана было экспортировано фруктов на сумму 380 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ официальный представитель сельскохозяйственного управления провинции Восточный Азербайджан Масуд Джафарнежад.

По его словам, несмотря на климатические условия, стихийные бедствия и нехватку воды, объём собранной садовой продукции в прошлом году составил 1,05 миллиона тонн.

Джафарнежад отметил, что в текущем году (с 21 марта 2026 года по 20 марта 2027 года) в провинции Восточный Азербайджан ожидается сбор 1,4 миллиона тонн садовой продукции.

Представитель управления добавил, что на 45 тысячах гектаров яблоневых садов провинции в среднем ежегодно выращивается 800 тысяч тонн яблок.

Джафарнежад также сообщил, что помимо этого, на территории провинции шафран выращивается на 500 гектарах. В среднем ежегодно собирается 35-40 тонн шафрана.

Отметим, что сельскохозяйственные угодья провинции Восточный Азербайджан составляют 1,2 миллиона гектаров.