В иранской провинции Восточный Азербайджан выросли инвестиции в сельхозтехнику

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (21 марта 2025 года — 20 марта 2026 года) объем привлеченных средств на покупку сельскохозяйственной техники в провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, увеличился в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 года — 20 марта 2025 года).

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил заместитель директора управления сельского хозяйства иранской провинции Восточный Азербайджан Садиг Надери.

По его словам, в прошлом иранском году объем привлеченных средств на покупку сельскохозяйственной техники в провинции Восточный Азербайджан составил 3,24 триллиона риалов (примерно 2,45 миллиона долларов).

Надери отметил, что тогда как в прошлом году было запланировано выдать кредиты на покупку сельскохозяйственной техники в провинции Восточный Азербайджан на сумму 2,19 триллиона риалов (примерно 1,65 миллиона долларов).

Надери сообщил, что по объему привлеченных средств на покупку сельскохозяйственной техники провинция Восточный Азербайджан заняла первое место в Иране.

Представитель управления также отметил, что в настоящее время в провинции Восточный Азербайджан имеется 48 тысяч тракторов и 1,4 тысячи комбайнов.

Отметим, что в прошлом иранском году в стране были выданы кредиты на покупку сельскохозяйственной техники на сумму 60 триллионов риалов (примерно 45,3 миллиона долларов).