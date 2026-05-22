Женщины сталкиваются с системными барьерами в доступе к адекватному жилью - Анаклаудия Россбах

БАКУ/Trend/ - Женщины сталкиваются с системными барьерами в доступе к адекватному жилью.

Как сообщает Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на сессии «Женский круглый стол», проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, миллиарды людей по всему миру живут в условиях неадекватного жилья, при этом женщины в наибольшей степени затронуты кризисом и сталкиваются с дополнительными барьерами в доступе к жилью, включая дискриминационные нормы наследования и собственности, а также ограниченный доступ к земле и кредитам.

Она отметила, что последствия отсутствия адекватного жилья усиливают риски для женщин, включая уязвимость к насилию, особенно в кризисных ситуациях.

А.Россбах также подчеркнула, что гендерно-нейтральные политики на практике могут не учитывать реальные неравенства и не всегда доходят до наиболее уязвимых групп женщин.

По ее словам, участие женщин в принятии решений является ключевым условием для обеспечения адекватного жилья, а также важны многоуровневые механизмы управления, обеспечивающие участие женщин и девочек.

Она добавила, что сохраняется значительный разрыв между международными обязательствами и их реализацией на национальном уровне, а также дефицит гендерно дезагрегированных данных в сфере жилищной политики.

В конце обсуждений, как отметила Россбах, предложения будут включены в итоговый документ WUF13 - Baku Call to Action.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.