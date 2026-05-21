На WUF13 в Баку представлены фотовыставки о городской жизни, минной опасности и урбициде (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В рамках Всемирного форума городов (WUF13) в Баку представлено сразу три фотовыставки, организованных Gilavar Foto Klubu, сообщает Trend Life.

Первая выставка посвящена победителям фотоконкурса My Urban World (Мой городской мир), и позволила посетителям увидеть динамику современной городской жизни и различные аспекты урбанизации глазами фотографов. Две другие выставки посвящены постконфликтным реалиям страны. Одна из них отражает проблему минной опасности, другая - тему урбицидa и масштабных процессов восстановления на освобождённых от оккупации территориях.

Председатель Gilavar Foto Klubu Рашад Мехтиев, говоря о значении проекта, отметил: "Мы в рамках такой авторитетной глобальной платформы, как WUF13, одновременно представили ритм современной городской жизни, тяжелые последствия урбицида, а также истории жертв минной опасности и процесс возрождения освобождённых территорий. Для нас было важно донести до международного сообщества через язык фотографии жизненный опыт общества и процессы восстановления".

Всего в трёх экспозициях было представлено более 50 фоторабот, которые вызвали большой интерес у участников форума и международных гостей.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана. На WUF13 представлены 121 павильон, включая 41 национальный, зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран. Форум посвящен теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" и охватывает такие важные вопросы, как глобальный жилищный кризис, устойчивая урбанизация, городская устойчивость, влияние изменения климата на города и современное городское управление.

