Товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном вырос более чем в два раза - замминистра экономики

БАКУ/ Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном с января по апрель текущего года продемонстрировал значительный рост, увеличившись более чем в два раза в годовом исчислении и превысив 8,5 миллионов долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиб Алекперов в рамках Азербайджано-таджикистанского бизнес-форума, проходящего в Баку.

По его словам, несмотря на положительную динамику, текущие показатели все еще не отражают реальный потенциал экономического сотрудничества между двумя странами.

"Мы наблюдаем рост товарооборота, однако он остается ниже возможного уровня с учетом потенциала наших экономик", - отметил он.

С.Алекперов подчеркнул, что основная доля торговли приходится на экспорт из Азербайджана, при этом существует значительный потенциал для диверсификации поставок и расширения структуры взаимной торговли.

Замминистра отметил, что Азербайджан и Таджикистан обладают взаимодополняющими экономиками, что создает основу для дальнейшего роста.

"Между Азербайджаном и Таджикистаном действует около 90 двусторонних документов, охватывающих широкий спектр политического и экономического взаимодействия", - добавил он.

По словам С.Алекперова, сформированная договорно-правовая база обеспечивает устойчивое развитие отношений и предсказуемость сотрудничества. Особое значение имеет декларация о стратегическом партнерстве, подписанная в мае 2024 года, которая определяет долгосрочные направления взаимодействия.

Замминистра подчеркнул, что эта база позволяет расширять сотрудничество в торговле, инвестициях и промышленной кооперации.

Отметим, что сегодня Баку проходит Азербайджано-таджикистанский бизнес-форум с участием представителей государственных структур и деловых кругов двух стран, в рамках которого обсуждаются перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, инвестиционные возможности, промышленная кооперация и развитие связей между предпринимателями Азербайджана и Таджикистана.