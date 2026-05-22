Кыргызстан и Южная Корея обсудили расширение экономического сотрудничества

БИШКЕК /Trend/ - 21 мая в Сеуле под председательством министра экономики и коммерции Бакыта Сыдыкова прошло 7-е заседание межправительственной кыргызско-корейской комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщили в министерстве, передает Trend.

Согласно информации, участники обсудили укрепление торгово-экономических связей. Стороны выразили намерение реализовать в Кыргызстане инфраструктурные, социальные и грантовые проекты, а также активизировать обмен бизнес-миссиями.

Кроме того, планируется расширять двустороннее взаимодействие в различных сферах, включая промышленность, энергетику, экологию, сельское хозяйство, цифровые технологии, миграционную политику, а также культурно-гуманитарное сотрудничество.