Бакинский призыв к действиям поддерживает интерсекциональные подходы к жилищной политике

БАКУ/Trend/ - Бакинский призыв к действиям (Baku Call to Action), который является итоговым документом 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, поддерживает интерсекциональные подходы к жилищной политике, сообщает в пятницу Trend.

«Жилищные системы по-прежнему не учитывают локальные контексты и пересечение факторов пола, этничности, культуры, возраста, инвалидности, правового статуса и гражданства, которые приводят к исключению и неравному доступу к земле и жилью. Мы призываем к межпоколенческим и интерсекциональным подходам к жилищной политике, которые ставят человека в центр разработки и реализации политики и признают различные группы соавторами решений. Гражданское общество и низовые движения должны действовать совместно с государством, частным сектором и профессиональным сообществом, закрепляя и защищая разнообразие в жилищной политике», - говорится в документе.

Кроме того, в Бакинском призыве к действиям отмечается, что во многих контекстах жильё по-прежнему рассматривается как товар, а не как право, при этом выселения, сносы, конфликты и перемещение населения подрывают достоинство, безопасность и средства к существованию людей.

«Мы призываем к полному принятию и обеспечению правозащитного подхода к жилищной политике, включая гарантии против принудительных выселений, усиление защиты прав собственности и арендаторов, а также обеспечение доступа к правосудию. При поддержке международных организаций национальные и местные органы власти должны закрепить этот подход в правовых, политических, земельно-планировочных и институциональных рамках, признающих и защищающих социальную и экологическую функцию жилья. Мы призываем институционализировать инициативы, основанные на участии сообществ, и партисипативные подходы в региональных, национальных и местных жилищных системах», - говорится в документе.

Как отмечается, семьи, отдельные лица и внутренне перемещённые лица часто оказываются в небезопасном или непригодном жилье, что подвергает их дальнейшему риску перемещения, отсутствию безопасности и исключению.

«Мы призываем к интегрированным подходам в жилищной сфере, которые объединяют гуманитарное реагирование, восстановление и долгосрочное развитие, продвигая климатоустойчивое и ориентированное на людей городское восстановление в условиях нестабильности и постконфликтных ситуаций, а также облегчая доступ к финансированию развития и климатическому финансированию. Национальные и местные органы власти, гуманитарные и развивающие организации, а также международные институты должны защищать жильё и критически важную гражданскую инфраструктуру, усиливать гарантии против перемещения и разрушения, а также обеспечивать эффективное соблюдение этих механизмов защиты. Существуют значительные международные прецеденты постконфликтного восстановления, включая опыт принимающей страны — Азербайджана. Мы призываем к скоординированному подходу, направленному на приоритет восстановления и реконструкции и, в конечном счёте, возвращение внутренне перемещённых лиц в свои дома. Свободное, предварительное и осознанное согласие должно гарантироваться всеми национальными правительствами», - говорится в документе.

Отметим, что 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) прошла в Баку с 17 по 22 мая.

Форум, созванный UN-Habitat и соорганизованный правительством Азербайджана, проходил под темой «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения».

В рамках форума было проведено 579 сессий, а в рамках Urban Expo приняли участие 260 экспонентов, инноваторов и поставщиков решений. WUF13 собрал 11 глав государств, 9 высокопоставленных гостей, 88 министров и 76 заместителей министров, а также 130 мэров, наряду с представителями международных организаций, финансовых институтов, академического сообщества, гражданского общества и общественных инициатив.