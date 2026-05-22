Азербайджан способствует укреплению логистических связей между Европой и Азией — Али Асадов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан способствует укреплению логистических связей между Европой и Азией.

Как сообщает Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоялось 22 мая в столице Туркменистана Ашхабаде.

Выступая на заседании в узком составе, премьер-министр отметил важность гуманитарного сотрудничества, которое продолжает оставаться одним из ключевых направлений взаимодействия между государствами-участниками Содружества. Было отмечено, что именно гуманитарные проекты и инициативы обладают значительным потенциалом для укрепления взаимопонимания, традиционной дружбы и доверия между народами.

В данном контексте А.Асадов приветствовал решение об объявлении города Минска Молодежной столицей СНГ в 2027 году, а города Караганды – в 2028 году.

Он также отметил, что в Баку завершается 13-я сессия Всемирного форума городов – одной из крупнейших международных площадок по вопросам устойчивого развития, урбанизации и повышения качества жизни. Было подчеркнуто, что прошедший под эгидой ООН форум объединил рекордное количество участников – свыше 40 тысяч представителей из 182 стран мира.

По словам премьер-министра, в ходе форума обсуждались актуальные глобальные вызовы, включая мировой жилищный кризис, устойчивое развитие городов, климатическую устойчивость и вопросы посткризисного восстановления.

Особое внимание А.Асадов уделил развитию торгово-экономического сотрудничества Азербайджана со странами СНГ. Было отмечено, что отношения в данной сфере последовательно укрепляются и демонстрируют позитивную динамику. В частности, в 2025 году объем товарооборота между Азербайджаном и государствами-участниками СНГ увеличился более чем на 10 процентов.

При этом премьер-министр подчеркнул наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения взаимной торговли, инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов в различных сферах.

Рассказывая о приоритетах социально-экономического развития Азербайджана, А.Асадов отметил, что сегодня в стране последовательно развиваются промышленность, сельское хозяйство, транспортно-логистическая сфера и высокотехнологичные отрасли экономики.

Отдельно была подчеркнута приоритетность развития "зеленой" энергетики. По словам премьер-министра, реализуемые в стране масштабные проекты в сфере возобновляемых источников энергии не только способствуют укреплению экологической устойчивости, но и служат расширению инвестиционного и экспортного потенциала Азербайджана.

Особое внимание, как отметил А.Асадов, уделяется восстановлению Карабахского региона, где реализуется качественно новая модель устойчивого развития с созданием зон "зеленой" энергии, применением современных инфраструктурных решений, инновационных технологий, а также концепций «умных городов» и «умных сел».

По словам премьер-министра, уже сегодня Карабахский регион становится важным пространством экономической активности, инвестиций и устойчивого развития.

В ходе выступления также было отмечено, что Азербайджан последовательно укрепляет свою роль надежного транспортного и логистического узла, соединяющего Европу и Азию. Реализация масштабных инфраструктурных проектов и развитие международных транспортных коридоров способствуют дальнейшему расширению транзитного потенциала страны и укреплению логистической взаимосвязанности на евразийском пространстве.

Кроме того, А.Асадов отметил активизацию реализации масштабных экономических инициатив, направленных на диверсификацию экономики и обеспечение устойчивого роста. В этой связи было подчеркнуто, что в декабре 2025 года была утверждена Стратегия развития цифровой экономики Азербайджана на 2026–2029 годы, предусматривающая ускоренное развитие технологического сектора, инноваций и цифровой трансформации.

Премьер-министр заявил, что совокупность реализуемых инициатив, наряду с устойчивым ростом ненефтяного сектора и расширением международного экономического сотрудничества, способствует формированию новой модели экономики Азербайджана, ориентированной на технологии, инфраструктурное развитие и региональную интеграцию.

Подытоживая свое выступление, А.Асадов подчеркнул, что Азербайджанская Республика в рамках СНГ неизменно придерживается принципов добрососедства, взаимного уважения и конструктивного партнерства.

Затем главы правительств продолжили заседание в расширенном составе, по итогам которого был подписан ряд документов.