Очередной «PASHA Hackathon» прошёл при организации PASHA Holding (ФОТО)

Общество Материалы 22 мая 2026 16:40 (UTC +04:00)
С 15 по 17 мая 2026 года в отеле The Ritz-Carlton, Baku состоялся «PASHA Hackathon 6.0», организованный PASHA Holding при поддержке компании Tenity. Темой хакатона в этом году стало продвижение новых и инновационных идей, которые могут быть реализованы компанией Bravo Supermarket.

В этом году на участие в «PASHA Hackathon» поступило около 500 заявок от команд. По результатам отборочного этапа 56 команд были допущены к участию и смогли проверить свои силы в хакатоне.

В течение трёх дней участники работали над бизнес-задачей, представленной Bravo Supermarket, разрабатывая инновационные решения и новые идеи для компании. На протяжении хакатона представители Bravo Supermarket и около 40 менторов из различных сфер оказывали поддержку участникам и способствовали развитию их проектов.

Как и в предыдущие годы, по завершении хакатона команды, занявшие первые три места, были награждены: 7000 AZN за 1-е место, 5000 AZN за 2-е место и 3000 AZN за 3-е место. Кроме того, победившие команды получили возможность присоединиться к внутренним программам акселерации и инкубации PASHA Holding.

Следует отметить, что «PASHA Hackathon» - это 48-часовое технологическое соревнование, направленное на создание инновационных продуктов и решений. Проект, который PASHA Holding организует уже шестой год подряд, нацелен на развитие инновационного мышления и ориентированного на решение задач подхода среди молодежи, а также на поддержку развития культуры инноваций в стране.

Очередной «PASHA Hackathon» прошёл при организации PASHA Holding (ФОТО)
