  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Началась продажа билетов по ж/д маршруту Баку-Тбилиси-Баку

Общество Материалы 21 мая 2026 23:34 (UTC +04:00)
Началась продажа билетов по ж/д маршруту Баку-Тбилиси-Баку
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Началась продажа билетов на поезд по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Сообщается, что билеты можно приобрести на официальном сайте ADY (ticket.ady.az), в мобильном приложении "ADY Mobile", а также в железнодорожных билетных кассах.

Отметим, что согласно Совместному коммюнике, подписанному между правительствами Азербайджана и Грузии, с 26 мая 2026 года возобновляется движение пассажирских поездов по маршруту Баку — Тбилиси — Баку.

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости