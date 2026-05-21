Началась продажа билетов по ж/д маршруту Баку-Тбилиси-Баку

БАКУ /Trend/ - Началась продажа билетов на поезд по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Сообщается, что билеты можно приобрести на официальном сайте ADY (ticket.ady.az), в мобильном приложении "ADY Mobile", а также в железнодорожных билетных кассах.

Отметим, что согласно Совместному коммюнике, подписанному между правительствами Азербайджана и Грузии, с 26 мая 2026 года возобновляется движение пассажирских поездов по маршруту Баку — Тбилиси — Баку.