Опубликован текст Бакинского призыва к действию – итогового документа WUF13

БАКУ/Trend/ - По мере завершения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку опубликована окончательная версия Бакинского призыва к действию (Baku Call to Action) — итогового документа, сформированного участниками и призывающего к возобновлению усилий по решению растущего глобального жилищного кризиса, сообщает в пятницу Trend.

Разработанный в рамках масштабного и инклюзивного консультационного процесса, Бакинский призыв к действию отражает приоритеты и рекомендации, сформулированные в ходе обсуждений на WUF13 и в течение месяцев, предшествовавших Форуму.

Вместо того чтобы выступать в качестве согласованного межправительственного соглашения, Бакинский призыв к действию фиксирует общие приоритеты и практические шаги, выработанные в ходе обсуждений и предложений на Форуме. Он призван стать дорожной картой коллективной ответственности и более тесного сотрудничества в решении жилищных проблем в различных контекстах.

По оценкам, 2,8 миллиарда человек во всём мире живут в неудовлетворительных жилищных условиях, и документ подчёркивает необходимость более решительных действий на всех уровнях власти для преодоления растущего давления на системы жилищного обеспечения.

Одной из ключевых идей Бакинского призыва к действию является то, что жильё нельзя рассматривать исключительно как строительство домов. Документ призывает к формированию жилищных систем, более тесно связанных с землепользованием, инфраструктурой, транспортом, общественными услугами и экономическими возможностями.

На обсуждениях на протяжении WUF13 неоднократно подчёркивалось, что жилищный кризис обусловлен взаимосвязанными факторами, включая рост цен, спекуляцию землёй, вынужденное переселение, слабые системы управления и климатические изменения. В Бакинском призыве к действию утверждается, что решение этих проблем требует отхода от фрагментированных подходов в пользу более комплексных и человеко-ориентированных решений.

В документе также уделяется большое внимание растущей взаимосвязи между жильём и изменением климата. Отмечается, что наиболее уязвимые с точки зрения жилья группы населения часто одновременно являются и наиболее подверженными климатическим рискам, включая наводнения, экстремальную жару и экологическую деградацию.

Призыв к действию рекомендует расширять инвестиции в климатоустойчивые жилищные системы посредством таких подходов, как природоориентированные решения, модернизация и реновация существующего жилья, инициативы на уровне сообществ и усиление готовности к стихийным бедствиям.

Помимо обозначения проблем, документ делает акцент на реализации и совместной ответственности. Он призывает к укреплению многоуровневого управления, расширению механизмов финансирования, улучшению доступа к данным и усилению поддержки местных органов власти, а также расширению возможностей сообществ реализовывать решения на местах.

Как было отмечено в ходе обсуждений на WUF13, многие решения уже разрабатываются городами, сообществами и партнёрами по всему миру. Бакинский призыв к действию стремится объединить этот опыт и способствовать его преобразованию в коллективные действия после завершения Форума.

Отметим, что 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) прошла в Баку с 17 по 22 мая.

Форум, созванный UN-Habitat и соорганизованный правительством Азербайджана, проходил под темой «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения».

В рамках форума было проведено 579 сессий, а в рамках Urban Expo приняли участие 260 экспонентов, инноваторов и поставщиков решений. WUF13 собрал 11 глав государств, 9 высокопоставленных гостей, 88 министров и 76 заместителей министров, а также 130 мэров, наряду с представителями международных организаций, финансовых институтов, академического сообщества, гражданского общества и общественных инициатив.