ИИ обладает высоким трансформационным потенциалом в градостроительном планировании - Гасан Гасанлы

БАКУ/ Trend/ - Искусственный интеллект, цифровизация и управление, основанное на данных, обладают высоким трансформационным потенциалом в градостроительном планировании.

Как сообщает Trend, об этом заявил советник министра экономики Азербайджана Гасан Гасанлы на мероприятии «Стратегическая экологическая оценка как инструмент достижения климатических целей в городском планировании», прошедшем в Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Советник подчеркнул, что современные аналитические инструменты уже усиливают прогнозирование климата, эффективность использования ресурсов и принятие решений на основе доказательств:

"Эти подходы также охватывают процесс стратегической экологической оценки, и Азербайджан привержен использованию этих инноваций для строительства более «умных», гибких и адаптивных городов будущего".

По словам Г. Гасанлы, сегодня климатическая и экономическая устойчивость стали практически синонимами:

"Устойчивые города требуют интегрированной и скоординированной политики, и стратегическая экологическая оценка предоставляет именно ту базу доказательств, которая необходима для этого.

Азербайджан гордится тем, что является соорганизатором данного мероприятия. Мы верим, что обмен знаниями и искреннее многостороннее сотрудничество составляют основу построения устойчивых, инклюзивных и перспективных городов будущего".

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.