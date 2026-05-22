AZAL возобновил рейсы в Нахчыван

Материалы 22 мая 2026 10:30 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские авиалинии (AZAL) возобновили рейсы Баку-Нахчыван-Баку, ранее отложенных из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщили Trend в ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Как отметили в компании, несмотря на сохраняющуюся в регионе нестабильную погоду, текущие метеоусловия не представляют угрозы для выполнения полетов, в связи с чем рейсы по данному направлению продолжаются в штатном режиме.

"AZAL держит ситуацию под контролем и принимает все необходимые меры для безопасности пассажиров. В случае каких-либо изменений в расписании полетов пассажиры будут проинформированы", - сообщили в ЗАО.

