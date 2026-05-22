Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,82 доллара США, или 1,62 процента, и составила 114,14 доллара США за баррель.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,85 доллара, или 1,68 процента, и составила 111,82 доллара за баррель.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,49 доллара, или 1,69 процента, и достигла 89,52 доллара за баррель.
Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,88 доллара, или 1,71 процента, и достигла 111,71 доллара за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.