Гостям WUF13 представлены жемчужины азербайджанской и мировой классики (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках XIII Всемирного форума городов (WUF13) состоялся концерт, ставший одним из самых ярких культурных событий международного форума. Музыкальный вечер объединил гостей из разных стран, подарив им возможность прикоснуться к богатству азербайджанской и мировой классической музыки, сообщает Trend Life.

Концертная программа стала настоящим музыкальным путешествием - от национальных мелодий до шедевров мировой классики в исполнении Азербайджанского государственного камерного оркестр имени Гара Гараева под управлением дирижёра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева.

Открыла вечер поэма для струнного оркестра Мусы Мирзоева, посвящённая великому Узеиру Гаджибейли - основоположнику азербайджанской профессиональной музыки. Затем прозвучал концерт для тара и оркестра Адиля Бабирова в виртуозном исполнении тариста, народного артиста Эльчина Гашимова.

Особое впечатление на публику произвело исполнение первой части концерта для кяманчи и оркестра Гаджи Ханмамедова, которую представил кяманчист, заслуженный артист Эльнур Ахмедов. Звучание национального инструмента наполнило зал особой эмоциональностью и восточным колоритом.

Ярким моментом вечера стало и выступление пианистки и композитора, народной артистки Ульвии Гаджибековой, исполнившей знаменитые "Вариации на тему Паганини" Витольда Лютославского для фортепиано с оркестром.

Финальным аккордом концерта стало легендарное "Болеро" Мориса Равеля в обработке для струнного оркестра. Постепенно нарастающий ритм и эмоциональная мощь произведения вызвали бурные аплодисменты зала.

Богатая программа, высокий профессионализм солистов и мастерство оркестра превратили концерт в настоящий праздник музыки. Вечер стал не только украшением культурной программы WUF13, но и символом межкультурного диалога, объединившего мировое сообщество языком искусства.

