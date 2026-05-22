Без права женщин на жилье невозможно устойчивое развитие городов - заместитель генсека ООН

БАКУ/Trend/ - Право на безопасное и доступное жилье является основой достоинства, защиты и возможностей для женщин, а без обеспечения этих прав невозможно устойчивое развитие и создание устойчивых городов.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и председатель Группы ООН по устойчивому развитию Амина Мохаммед на сессии «Женский круглый стол», проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, именно жилищный вопрос отражает неравенство в обществах и напрямую влияет на качество жизни людей.

"Для женщин и девочек дом должен означать безопасность, личное пространство, стабильность для детей, свободу учиться, работать и строить жизнь на собственных условиях", - сказала она.

Амина Мохаммед отметила, что отсутствие безопасного жилья делает жизнь женщин уязвимой, ограничивает доступ к образованию, здравоохранению и достойной работе.

Она подчеркнула, что мировой жилищный кризис затрагивает женщин непропорционально сильно.

По ее словам, женщины, проживающие в неформальных поселениях, мигрантки, пожилые женщины, женщины с инвалидностью, представительницы коренных народов и лица, перемещенные в результате конфликтов, сталкиваются с наибольшими трудностями.

"Недостаток гарантий владения жильем, ограниченный доступ к финансированию и кредитам, а также жилищная нестабильность делают женщин более уязвимыми к насилию", - заявила заместитель Генерального секретаря ООН.

Она также обратила внимание на проблему психологической нагрузки и тревожности, с которыми сталкиваются женщины в условиях отсутствия стабильного жилья.

По словам Амины Мохаммед, международное сообщество уже определило необходимые меры в рамках Пекинской декларации, Новой программы развития городов и Повестки дня до 2030 года, однако основной вызов заключается в реализации этих обязательств.

Она выделила четыре ключевых направления: развитие гендерно-инклюзивной жилищной политики, устранение гендерного разрыва в данных, реформирование механизмов финансирования жилья и обеспечение реального участия женщин в принятии решений.

Амина Мохаммед подчеркнула, что разнообразие является силой общества, а восстановление мира после конфликтов начинается с восстановления домов и сообществ.

"Не может быть устойчивого развития и устойчивых городов, если женщинам и девочкам отказывают в праве на жилье", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.