Премьер-министр Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, мой дорогой Брат.

Передаю Вашему превосходительству, а также Вашему правительству и братскому народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики. Этот исторический день олицетворяет стойкость, решимость и непоколебимый дух азербайджанского народа. Народ Пакистана вместе со мной высоко оценивает значительный прогресс Вашей великой страны на пути к процветанию, стабильности и развитию.

Мероприятия по случаю Дня независимости, в которых я имел честь принимать участие в прошлом году в Азербайджане вместе с Вашим превосходительством и моим дорогим Братом, Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, навсегда останутся в моей памяти как приятное воспоминание.

Ваше превосходительство, Пакистан придает огромное значение братским отношениям с Азербайджаном, которые неуклонно крепнут и развиваются под Вашим мудрым руководством. Наше братство отражает общность видения регионального мира, взаимное уважение и стремление развивать партнерство в соответствии с глубиной наших отношений.

Убежден, что благодаря мудрости и дальновидности Вашего превосходительства Азербайджан добьется еще больших успехов и более высокого благосостояния.

Поздравляю Вас с успешным проведением в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов. С нетерпением жду встречи с Вами в ближайшем будущем.

Пользуясь случаем, вновь приглашаю Ваше превосходительство совершить официальный визит в Пакистан. Мы были бы рады оказать Вам очень теплый прием в нашей стране.

Желаю Вам крепкого здоровья, а народу Азербайджана – непрерывного прогресса.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".