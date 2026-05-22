WUF13 стал важным этапом для мирового городского сообщества - Анар Гулиев

БАКУ/ Trend/ - 13-я сессия Всемирного форума городов стал важным этапом не только для Азербайджана, но и для всего мирового городского сообщества.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев на официальной пресс-конференции, посвященной закрытию сессии.

"Мы собрали здесь правительства, мэров, международные организации, финансовые институты, академические круги, гражданское общество, молодежь, женщин, частный сектор и местные сообщества.

<...> Общая цель, объединяющая нас всех, – формирование более инклюзивного, устойчивого и жизнеспособного городского будущего".

Национальный координатор подчеркнул, что WUF13 является естественным продолжением последовательной деятельности Азербайджана по согласованию своей политики в этой области с Новой городской повесткой дня и Целями устойчивого развития. Этот форум является продолжением национального диалога, который мы формировали в последние годы, уже на глобальном уровне:

"Проведение Всемирного форума городов, наряду с большой ответственностью, является убедительным выражением доверия международного сообщества и UN-Habitat к Азербайджану. Мы высоко ценим это партнерство и тесное сотрудничество, которые сделали возможным проведение WUF13".

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты», объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.