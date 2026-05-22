В рамках WUF13 проведено 97 различных мероприятий

БАКУ /Trend/ - В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) было проведено 97 различных мероприятий.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев на официальной пресс-конференции по итогам форума.

По его словам, каждая страна получила возможность представить себя, организовав более 30 мероприятий в павильонах.

«Мы расширили масштаб проведения 13-й сессии Всемирного форума городов за пределы Баку. В рамках форума фестивали были организованы в 9 различных городах Азербайджана. Этот форум также запомнился активным участием. Количество волонтеров и активное участие молодежи показали, насколько динамична и инициативна азербайджанская молодежь. Делясь передовым опытом, мы достигли формирования новых инициатив», — подчеркнул А. Гулиев.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

Программа финального дня форума началась с "круглых столов", посвященных роли коренных народов и женщин в городском развитии.

Во второй половине дня состоятся мероприятия, посвященные официальному закрытию WUF13. Пройдет официальная пресс-конференция по итогам форума. Затем состоится церемония закрытия, в ходе которой будет вручена символическая эстафета городу, который примет WUF14. В конце дня будет организована церемония спуска флага WUF13.

В течение последнего дня форума участники подведут итоги дискуссий, проведенных за прошедшие пять дней, и определят направления будущего сотрудничества в области градостроительства, жилищной политики и устойчивого развития.

В предыдущие дни WUF13 широко обсуждались вопросы глобального жилищного кризиса, построения безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к изменению климата, применения искусственного интеллекта в городском управлении, «зеленой» урбанизации и социального равенства.

Четвертый день WUF13 запомнился обширной программой мероприятий, посвященных урбанизации, изменению климата, инклюзивному городскому развитию, жилищной политике и устойчивому управлению. В этот день состоялись сессии на темы: «Трансформация неформальных поселений и трущоб», «Связь климата и жилья», «Голоса городов: Форум городов SPECA», «Жилищный опыт Азербайджана», «Города как игровая площадка», «Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация», «Чистый воздух», «Лица с инвалидностью», «Парламентарии», «Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики» и «Развитие городского климатического наследия».

Одним из важных событий 4-го дня в рамках Форума городов SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) стало официальное присоединение города Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума климатически жизнестойких умных городов SPECA». Этот шаг был оценен как значимое событие для расширения сотрудничества в области климатически устойчивого и инновационного городского развития в регионе SPECA.

Третий день форума запомнился дискуссиями о глобальном жилищном кризисе, формировании безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственном интеллекте и городском управлении, «зеленой» урбанизации, социальном равенстве и устойчивом транспорте. В этот день был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.

В первые два дня форума состоялись министерская встреча, посвященная «Новой программе развития городов», Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии, а также дискуссии высокого уровня по вопросам городского благополучия и глобального жилищного кризиса. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона города Мехико, что было расценено как важный шаг для расширения сотрудничества с Латиноамериканским регионом и подготовки к следующим форумам.

WUF13, на который зарегистрировалось более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, посвященный теме «Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и общины», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.