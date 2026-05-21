Сахиба Гафарова встретилась со спикером парламента Кыргызстана (ФОТО)

Политика Материалы 21 мая 2026 23:21 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова встретилась с председателем Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызской Республики Марленом Маматалиевым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу парламента Азербайджана.

Спикер Милли Меджлиса поздравила Марлена Маматалиева с избранием на эту должность и пожелала ему успехов в предстоящей деятельности.

Участники встречи выразили удовлетворение успешным развитием дружеских и братских отношений между нашими странами, имеющих многовековые исторические корни, в духе взаимовыгодного партнерства и дружбы в современную эпоху. Стороны отметили важную роль взаимных визитов глав государств Азербайджана и Кыргызстана, динамику и эффективность встреч на высоком уровне в укреплении и углублении двусторонних отношений.

В ходе беседы было подчеркнуто, что отношения высокого уровня между Азербайджаном и Кыргызской Республикой продолжаются на парламентском уровне, и было отмечено, что законодательные органы также играют уникальную роль в развитии отношений между двумя странами. Парламенты обеих стран тесно сотрудничают как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. В частности, активно ведется сотрудничество в международных парламентских организациях, а также в Межпарламентской ассамблее СНГ, Парламентской ассамблее тюркских государств, Парламентском союзе Организации исламского сотрудничества, Азиатской парламентской ассамблее и других учреждениях.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим интерес для сторон.

