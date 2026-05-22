Акцент WUF13 на жилищный вопрос - крайне своевременное и актуальное решение - Еврокомиссия (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Решение сосредоточить внимание на жилищной тематике в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) является крайне своевременным и актуальным.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend глава рабочей группы Европейской комиссии по вопросам жилья Мэттью Болдуин на полях форума в Баку.

"Жилищный кризис — это не только вопрос кирпича и бетона. Он затрагивает социальную сплоченность, конкурентоспособность, мобильность рабочей силы и образования, а также даже демографию и демократические процессы. Я надеюсь, что это мероприятие позволит нам лучше понять различные факторы, которые запускают кризис во многих странах, и, что более важно, обменяться знаниями и подходами, с помощью которых разные государства и регионы мира решают различные аспекты этой проблемы. Решение сосредоточить внимание на жилищной теме на WUF13 здесь, в Баку, не может быть более своевременным и актуальным! Городское измерение крайне важно, поскольку мы наблюдаем серьезное давление на доступность жилья, особенно в крупных городах Европы. Со своей стороны, Европейская комиссия уже представила Европейский план доступного жилья и рассчитывает поделиться своим опытом и перенять подходы других регионов мира", - сказал он.

Болдуин отметил, что в Европе политика в сфере жилья в первую очередь относится к компетенции государств-членов ЕС, регионов, городов и местных органов власти, которые активно работают над поиском эффективных национальных и локальных решений.

"Рабочая группа по вопросам жилья была создана в 2025 году под руководством комиссара Дана Йоргенсена, который выступил с мощным посланием на открытии диалоговой сессии WUF13. Ее задача — понять, как мы можем помочь странам ЕС и городам справиться с жилищным кризисом, добавляя ценность на уровне ЕС. В декабре прошлого года мы приняли первый в истории Европейский план доступного жилья, который направлен на увеличение предложения доступного жилья, мобилизацию финансирования, проведение необходимых реформ и поддержку наиболее уязвимых групп населения, особенно молодежи, не забывая о недопустимой проблеме растущего числа бездомных", - отметил глава рабочей группы по вопросам жилья.

Говоря об усилиях ЕС по поиску баланса между доступностью жилья, устойчивостью и энергоэффективностью в жилищной политике, Болдуин отметил, что добиться такого баланса не так сложно, как может показаться.

"Энергоэффективность сама по себе является важным инструментом обеспечения доступности жилья. Реновация наименее энергоэффективных зданий снижает счета за энергопотребление, улучшает здоровье и комфорт людей, что напрямую поддерживает доступность жилья. За счет мобилизации финансирования и защиты уязвимых домохозяйств мы можем объединять и структурировать финансовые ресурсы таким образом, чтобы реновация и новое строительство были инвестиционно привлекательными для поставщиков и доступными для жителей. Цель заключается в том, чтобы избежать ситуации, при которой издержки переходного периода ложатся на тех, кто наименее способен их нести. В рамках Европейского альянса по жилью мы будем способствовать внедрению и распространению лучших практик, которые позволяют сокращать выбросы в строительном секторе и повышать устойчивость зданий, одновременно удерживая расходы под контролем. Но важно помнить, что, как и во всей жилищной политике, устойчивость и доступность должны обеспечиваться с учетом местной специфики", - пояснил он.

Болдуин также добавил, что в Европе существует огромное разнообразие, а на глобальном уровне оно еще более выражено.

"Поэтому мы, безусловно, не утверждаем, что то, что работает в Европе, обязательно будет работать везде. Однако есть идеи, которые могут иметь более универсальное применение. Все участники должны совместно работать над жилищными проблемами с учетом их локального контекста. Мы убедились, что универсального решения не существует, но сотрудничество помогает находить примеры, которые могут быть полезны на местном уровне. Обмен лучшими практиками и взаимная поддержка поэтому имеют ключевое значение. Именно поэтому мы недавно создали Европейский альянс по жилью, который поддерживает эти цели и способствует сотрудничеству между государствами-членами, городами, регионами, институтами ЕС и другими заинтересованными сторонами. На уровне ЕС мы находимся в начале этого пути: уже начата реализация множества мер, предусмотренных Европейским планом доступного жилья, направленных на поддержку жилищного строительства на местном уровне. Я искренне считаю, что такие мероприятия, как WUF13, помогают нам продвигать новые идеи. Жилищный кризис в Европе во многом является городским явлением, поэтому я надеюсь, что в нашем опыте найдутся полезные уроки и для быстро урбанизирующихся регионов мира", — отметил глава рабочей группы по вопросам жилья.

По словам Болдуина, очевидно, что значительное увеличение предложения доступного жилья потребует активной роли частного сектора.

"Участие государственного сектора остается крайне важным, особенно для наиболее уязвимых групп населения, включая тех, кто не в состоянии оплачивать аренду и находится под риском бездомности. В этом случае, на нижнем сегменте жилищного рынка, привлечение частных инвестиций особенно сложно. Однако мы можем и должны активнее использовать “долгосрочный, ответственный капитал”. И мы обязаны это делать, поскольку одних государственных инвестиций никогда не будет достаточно. Сегодня растет число учителей, медсестер, пожарных и полицейских, которые имеют стабильную работу, но не могут позволить себе жилье на рынке. В этом новом сегменте государственная поддержка может быть направлена на привлечение частных инвестиций. Соответственно, роль государственного вмешательства может смещаться от капиталоемких грантов к более широкому набору финансовых инструментов, включая гарантии и субсидированные кредиты. В любом случае всем нам необходимо работать над упрощением процедур и повышением регуляторной гибкости. Нужно сделать процесс строительства доступного жилья проще и быстрее", - пояснил он.

Болдуин подчеркнул, что международное сотрудничество будет крайне важно для поиска решений жилищного кризиса глобального масштаба.

"Мы в основном думали о том, как решать кризис в Европе, но время от времени очень полезно выйти за рамки и понять различные аспекты жилищной проблемы в таких странах, как Азербайджан. Это отличная возможность учиться у нашей замечательной принимающей страны. Очень приятно находиться в прекрасном Баку, где нас встретили очень тепло и дружелюбно", - заключил он.