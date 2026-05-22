  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Ким Чен Ын направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 22 мая 2026 20:21 (UTC +04:00)
Ким Чен Ын направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Википедия
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики шлю Вам и в Вашем лице Правительству и народу Вашей страны поздравления и выражаю надежду, что дружественные отношения между двумя странами получат дальнейшее укрепление и развитие в соответствии со взаимными интересами".

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости