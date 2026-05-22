В прибрежной зоне Баку прошел массовый заплыв в поддержку экологичного будущего городов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На побережье Sea Breeze Resort состоялась экологическая акция SPLASH for Swimmable Cities, объединившая спорт, экологию и международное сотрудничество. Мероприятие было приурочено к Международному дню биологического разнообразия и прошло в рамках инициативы "Баку - спортивная столица мира 2026» и 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), сообщили Trend Life организаторы.

Участниками акции стали представители дипломатического корпуса, гости WUF13, профессиональные спортсмены и любители плавания. Атмосфера мероприятия превратила каспийское побережье в символ единства, здорового образа жизни и бережного отношения к окружающей среде.

Перед началом заплыва к участникам обратились министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах, советник Федерации плавания Азербайджана Рашад Абдурахманов и первый азербайджанский Ironman Фирдовси Керимов. Выступающие подчеркнули важность плавания как одного из символов активного и здорового образа жизни, а также необходимость сохранения чистоты водных ресурсов.

Кульминацией акции стал массовый заплыв: в нем приняли участие около ста участников, поддержав международную инициативу SPLASH for Swimmable Cities. Этот символический момент стал ярким напоминанием о том, что современные города должны быть не только комфортными и спортивными, но и экологически устойчивыми.

Мероприятие было организовано министерством молодежи и спорта, Федерацией плавания Азербайджана, Альянсом городов, пригодных для плавания (The Swimmable Cities Alliance), и Программой ООН по населённым пунктам (UN-Habitat).

