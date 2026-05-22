WUF должен стать ключевой платформой для мониторинга Новой городской повестки – Бакинский призыв к действиям

БАКУ/Trend/ - Всемирный форум городов (WUF) должен стать ключевой платформой для мониторинга реализации Новой программы развития городов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, говорится в Бакинском призыве к действиям (Baku Call to Action), который является итоговым документом 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

В документе отмечается, что обязательства в сфере жилищного обеспечения не отсутствуют, однако их реализация по-прежнему отстает из-за слабой координации, ограниченного потенциала и неэффективных систем.

«Мы призываем к внедрению национальных жилищных стратегий с четкими механизмами реализации, измеримыми целями и эффективными системами мониторинга и отчетности, а также к устойчивым инвестициям в образование, подготовку и профессиональное развитие, укрепляющим институциональный потенциал. Мы поощряем гражданское общество, местные, региональные и национальные органы власти к созданию партнерств, влиятельных национальных форумов по вопросам Habitat и совместных комитетов для наращивания потенциала, укрепления координации, документирования успешных практик и мониторинга прогресса. На глобальном уровне мы призываем UN-Habitat использовать Всемирный форум городов в качестве ключевой платформы для мониторинга реализации Новой программы развития городов и масштабирования успешных практик в жилищной сфере», - говорится в Бакинском призыве к действиям.

Отметим, что 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) прошла в Баку с 17 по 22 мая.

Форум, созванный UN-Habitat и соорганизованный правительством Азербайджана, проходил под темой «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения».

В рамках форума было проведено 579 сессий, а в рамках Urban Expo приняли участие 260 экспонентов, инноваторов и поставщиков решений. WUF13 собрал 11 глав государств, 9 высокопоставленных гостей, 88 министров и 76 заместителей министров, а также 130 мэров, наряду с представителями международных организаций, финансовых институтов, академического сообщества, гражданского общества и общественных инициатив.