Сахиба Гафарова выступила на 60-м пленарном заседании МПА СНГ

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург приняла участие в 60-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Выступая на заседании, председатель Милли Меджлиса подчеркнула важную роль Ассамблеи в развитии диалога и сотрудничества между законодательными органами, отметив, что она выступает платформой для обсуждения широкого спектра вопросов, представляющих взаимный интерес. Спикер Сахиба Гафарова подчеркнула значение проводимых Ассамблеей мероприятий, встреч и семинаров, а также реализации новых успешных идей и инициатив.

Проинформировав участников заседания о 13-й сессии Всемирного форума городов, проходившей в Баку с 17 по 22 мая, спикер отметила, что это одно из самых авторитетных глобальных мероприятий, посвященных вопросам устойчивого развития городов и урбанизации. Было подчеркнуто, что 13-я сессия, организованная Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), стала самой масштабной за всю историю форума: было зарегистрировано рекордное число участников — более 45 000 из 182 стран.

Спикер Сахиба Гафарова подчеркнула, что проведение этой сессии в Баку подтверждает признание способности Азербайджана объединять общины и страны вокруг общей цели. Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии форума: «Азербайджан расположен между Европой и Азией и всегда был и остается местом, где встречаются Восток и Запад».

Председатель Милли Меджлиса сообщила, что в рамках 13-й сессии состоялось отдельное мероприятие Межпарламентской Ассамблеи на тему «Устойчивое развитие горных поселений». Было отмечено, что эта инициатива Ассамблеи позволила привлечь внимание к развитию горных территорий, имеющих особое значение для многих стран Содружества, а также провести содержательный обмен конкретным опытом.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что МПА СНГ является платформой, способствующей развитию не только многостороннего, но и двустороннего парламентского сотрудничества. Она упомянула свое участие несколько дней назад во Втором Азиатском форуме женщин в Бухаре (Узбекистан) вместе с коллегами из МПА СНГ.

Спикер сообщила, что в июне состоится 24-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджана и Федеральным Собранием Российской Федерации. Она также отметила важность инициатив МПА СНГ, направленных на укрепление гуманитарного сотрудничества.

Коснувшись деятельности МПА СНГ по мониторингу выборов, председатель Милли Меджлиса отметила роль Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан МПА СНГ в институциональном обеспечении этой деятельности.

Сахиба Гафарова напомнила, что 8 декабря 2025 года при совместной организации Милли Меджлиса и Бакинского филиала Международного института состоялась международная конференция на тему «Гейдар Алиев — основатель конституционализма и парламентаризма суверенного Азербайджана», посвященная 30-летию Конституции и 107-летию азербайджанского парламента.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что МПА СНГ продолжает оставаться эффективной платформой для регулярного взаимодействия между парламентами, и выразила уверенность, что совместные усилия по расширению сотрудничества в рамках Ассамблеи будут продолжены.