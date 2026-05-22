ТАШКЕНТ /Trend/ - В ночь на 22 мая в Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4.

Как передает Trend, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в Жондорском районе Бухарской области. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, его координаты составили 40,28 градуса северной широты и 63,19 градуса восточной долготы.

По данным специалистов, сейсмическая активность ощущалась в нескольких населённых пунктах страны.