Азербайджан передал Мексике председательство в WUF

БАКУ /Trend/ - Председательство на следующей сессии Всемирного форума городов (WUF) Организации Объединенных Наций передано от Азербайджана Мексике.

Как сообщает Trend, передача председательства состоялась сегодня в рамках официальной церемонии закрытия WUF13, проходящей в Баку.

Таким образом, WUF14 пройдет в 2028 году в городе Мехико.

Отметим, что 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) прошла в Баку с 17 по 22 мая.

Форум, созванный UN-Habitat и соорганизованный правительством Азербайджана, проходил под темой «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения».

В рамках форума было проведено 579 сессий, а в рамках Urban Expo приняли участие 260 экспонентов, инноваторов и поставщиков решений. WUF13 собрал 11 глав государств, 9 высокопоставленных гостей, 88 министров и 76 заместителей министров, а также 130 мэров, наряду с представителями международных организаций, финансовых институтов, академического сообщества, гражданского общества и общественных инициатив.

Одним из ключевых итогов форума стала презентация «Бакинского призыва к действиям» — документа, подготовленного с участием заинтересованных сторон, включая организации гражданского общества, местные органы власти, практиков, исследователей и представителей сообществ. Документ, сформированный вокруг острой глобальной проблемы жилищного кризиса, призывает к обновлению политических обязательств в сфере обеспечения доступного жилья на основе человекоцентричного, инклюзивного и климатически устойчивого подхода, а также к укреплению многоуровневого управления, инвестиций и участия сообществ в решении жилищных вопросов.