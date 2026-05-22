В Баку проходит церемония закрытия WUF13 (Прямая трансляция/ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Баку проходит церемония закрытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Trend, в мероприятии принимают участие официальные лица правительства Азербайджана, представители ООН и международных организаций, делегации из зарубежных стран, а также эксперты в области градостроительства и урбанистики.

По ее словам, объявлением 2026 года "Годом градостроительства и архитектуры" Азербайджан вывел урбанизм на передовые позиции глобальной повестки дня.

«Мы являемся свидетелями процесса восстановления, развития, реинтеграции общин, воссоздания инфраструктуры в Азербайджане. В то же время территории становятся двигателем культурного оживления и экономического развития. А в Баку – одном из древнейших в мире мест с непрерывной историей проживания – мы увидели пример обновления и устойчивости. В период, когда изменение климата и урбанизационные нагрузки порождают во всём мире всё более стремительные и мощные последствия, Баку стал наиболее подходящей площадкой для дискуссий, прошедших на этой неделе», – сказала А. Мохамед.

Она выразила благодарность правительству и народу Азербайджана за беспрецедентное гостеприимство и лидерство, проявленные при проведении 13-го Всемирного форума городов.

Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах подчеркнула, что WUF13 собрала рекордное количество участников.

«На форуме в Баку были представлены 67 тысяч участников из 176 стран, в том числе более 3 тысяч онлайн-участников. Это свидетельствует о формировании сильного и единого глобального месседжа относительно будущей жилищной повестки. С этой точки зрения мы находимся на решающем этапе. У нас нет больше выбора терять время и ждать», — сказала она.

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев отметила, что WUF13 продемонстрировал сильную политическую волю для решения глобального жилищного кризиса.

По его словам, WUF13 войдет в историю как форум, на котором жилищный вопрос был поставлен в центр глобальной городской повестки, а доступ к безопасному и устойчивому жилью был вновь подтвержден как одно из фундаментальных прав человека.

"Обсуждения, проведенные в рамках форума, показали, что жилье — это не только базовая потребность человека, но и основа достоинства, устойчивости, социальной инклюзивности, экономических возможностей и устойчивого городского развития. WUF13 также подчеркнул, что преодоление глобального жилищного кризиса требует эффективной многосторонности, более прочных партнерств, инновационных механизмов финансирования и скоординированных действий на всех уровнях.

Этот форум запомнится не только своим масштабом, но и инновационными форматами, инклюзивным участием и конкретными результатами. Одним из самых знаковых моментов WUF13 стала впервые организованная в истории Всемирного форума городов по инициативе Президента Ильхама Алиева Саммит лидеров. Участие в сессии 27 глав государств и правительств, высокопоставленных гостей и руководителей международных организаций продемонстрировало сильную политическую волю к продвижению глобальной городской повестки, укреплению международного сотрудничества в сфере устойчивого городского развития, обеспечению достойного жилья для всех и формированию устойчивых сообществ", — сказал он.

Отметим, что в рамках WUF13, проходящего в Баку с 17 мая, были организованы сотни сессий, панельных дискуссий, выставок и параллельных мероприятий. Форум считается одной из самых авторитетных международных платформ в сфере градостроительства, устойчивого развития и урбанизации.

