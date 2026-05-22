Необходимо создавать постоянные многосторонние механизмы для мониторинга принудительных выселений – итоговый документ WUF13

БАКУ/Trend/ - Необходимо создавать постоянные многосторонние механизмы для мониторинга принудительных выселений.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, говорится в Бакинском призыве к действиям (Baku Call to Action), который является итоговым документом 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Как отмечается, принудительные выселения и перемещения населения представляют собой грубые нарушения международно признанных прав человека, подрывают жилищную безопасность, уничтожают источники средств к существованию, усугубляют климатический кризис, разрушают человеческое достоинство и ослабляют общественные системы, зачастую без надлежащих гарантий и альтернатив.

«Мы призываем к усилению защиты от принудительных выселений и перемещений, включая правовые гарантии, механизмы мониторинга и превентивные подходы, обеспечивающие гарантию права на жилье, при одновременном приоритете модернизации на месте, подходов, основанных на участии сообществ, а также адекватной компенсации и альтернатив в случаях, когда переселение невозможно избежать. Парламентские комитеты, государственные ведомства, правозащитные институты и международные организации при поддержке структур Организации Объединённых Наций должны укреплять подотчётность и создавать постоянные многосторонние механизмы для мониторинга, картирования и реагирования на глобальные тенденции принудительных выселений и перемещений населения», - говорится в документе.

Отметим, что 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) прошла в Баку с 17 по 22 мая.

Форум, созванный UN-Habitat и соорганизованный правительством Азербайджана, проходил под темой «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения».

В рамках форума было проведено 579 сессий, а в рамках Urban Expo приняли участие 260 экспонентов, инноваторов и поставщиков решений. WUF13 собрал 11 глав государств, 9 высокопоставленных гостей, 88 министров и 76 заместителей министров, а также 130 мэров, наряду с представителями международных организаций, финансовых институтов, академического сообщества, гражданского общества и общественных инициатив.