Президент Парагвая поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Господин Президент.

От имени народа и правительства Парагвая, от себя лично рад передать Вам искренние поздравления в связи с Днем независимости Азербайджанской Республики.

По случаю этого знаменательного праздника желаю братскому народу Азербайджана мира, благополучия и процветания.

Желаю дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между Республикой Парагвай и Азербайджанской Республикой.

Пользуясь случаем, еще раз выражаю Вашему превосходительству мое высочайшее уважение и почтение".