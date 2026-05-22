Президент Парагвая поздравил Президента Ильхама Алиева

22 мая 2026 20:06 (UTC +04:00)
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Президент Республики Парагвай Сантьяго Пенья направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Господин Президент.

От имени народа и правительства Парагвая, от себя лично рад передать Вам искренние поздравления в связи с Днем независимости Азербайджанской Республики.

По случаю этого знаменательного праздника желаю братскому народу Азербайджана мира, благополучия и процветания.

Желаю дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между Республикой Парагвай и Азербайджанской Республикой.

Пользуясь случаем, еще раз выражаю Вашему превосходительству мое высочайшее уважение и почтение".

