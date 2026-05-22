Таджикистан и Азербайджан укрепляют экономическое и инвестиционное сотрудничество - замминистра

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан и Таджикистан последовательно укрепляют экономическое и инвестиционное сотрудничество, создавая новые возможности для развития торгово-экономических и промышленно-логистических связей.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Ахлиддин Нуриддинзода в рамках Азербайджано-таджикистанского бизнес-форума, проходящего в Баку.



"Прежде всего, хотел бы выразить благодарность организаторам сегодняшнего форума за возможность обсудить будущее инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Уверен, что подобные форумы создают важные условия для открытого диалога и установления прямых контактов между инвесторами и бизнес-кругами двух стран", - отметил он.

По его словам, Таджикистан и Азербайджан традиционно поддерживают дружественные отношения, основанные на взаимном уважении, а благодаря политике руководства двух стран двусторонние связи последовательно укрепляются и наполняются практическим содержанием. Сотрудничество активно развивается в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, логистической и энергетической сферах.

"Экономики двух стран обладают возможностями для расширения промышленной кооперации и реализации совместных проектов", - заявил он. Также он отметил наличие благоприятных условий для развития торгово-экономического сотрудничества в рамках действующего соглашения о свободной торговле.

"Существующий уровень экономического сотрудничества пока не отражает полного потенциала наших стран. Сегодня перед нами стоит задача перехода от преференциальных торговых отношений к более глубокому промышленному и инвестиционному взаимодействию", - подчеркнул он.

Заместитель министра также отметил, что, несмотря на нестабильность мировой экономики, Таджикистан демонстрирует устойчивый экономический рост и макроэкономическую стабильность, позиционируя себя как надежное и перспективное направление для международного бизнеса. Он также сообщил о проведении политики открытой экономики и создании прозрачных условий для инвестиций.

Кроме того, он напомнил, что в мае 2025 года был принят новый закон об инвестициях и стимулировании инвестиционной деятельности, направленный на укрепление гарантий для инвесторов и внедрение механизмов государственной поддержки, включая стабильный инвестиционный режим и систему стимулирующих мер для бизнеса.

Отметим, что сегодня в Баку проходит Азербайджано-таджикистанский бизнес-форум с участием представителей государственных структур и деловых кругов двух стран, в рамках которого обсуждаются перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, инвестиционные возможности, промышленная кооперация и развитие связей между предпринимателями Азербайджана и Таджикистана.