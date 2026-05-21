Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ООН

БАКУ /Trend/ - 21 мая министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, которая находится с визитом в стране.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждалось текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и ООН, а также перспективы его дальнейшего развития.

Стороны обменялись мнениями по вопросам многостороннего сотрудничества, реализации Целей устойчивого развития, мер по борьбе с изменением климата, а также инициативам, направленным на восстановление и реконструкцию в постконфликтный период.

Министр Джейхун Байрамов отметил вклад Азербайджана в международную повестку мира, безопасности и устойчивого развития, подчеркнув роль страны в продвижении регионального сотрудничества и проектов связности.

Кроме того, была предоставлена ​​информация о масштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных территориях, а также о мерах, принятых для обеспечения безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев.

Стороны также обсудили ведущую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности и региональных связей, а также стратегические связи страны с Центральной Азией.

Заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед подчеркнула важность партнерства между Азербайджаном и ООН, отметив необходимость расширения сотрудничества в области устойчивого развития, городского планирования, климатической повестки дня и гуманитарных вопросов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.